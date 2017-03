Continuar a ler

"Estou muito contente pelo clube, pelos jogadores. Conseguimos mais um ano ultrapassar uma eliminatória muito complexa. É um grande esforço dos jogadores, um grande trabalho do clube. E fico muito feliz que jogadores que pouco jogavam na equipa B, como Saúl e Thomas, estão agora na primeira equipa a ajudar ao apuramento para os 'quartos', acrescentou.



Simeone admitiu ainda que a presença na próxima ronda da Champions contribui para moralizar a equipa. "Ganhar é importante, depois da vitória em Granada e deste apuramento temos de pensar em continuar a lutar da melhor forma", concluiu.

Mas Simeone também destacou Jay Leno, guardião do Bayer Leverkusen, para justificar o nulo no Calderón. "Foi um jogo muito aberto. Eles tiveram oportunidades no segundo tempo, muito bem travadas por Oblak, mas o guarda-redes deles também defendeu muito bem as que nós criamos", lembrou.