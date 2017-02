Diego Simeone admitiu que sempre gostou do Bayer Leverkusen , adversário do Atlético Madrid nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O técnico dos espanhóis teceu elogios aos alemães, antes da partida de terça-feira, na Alemanha."Têm estado mais cómodos nestes últimos jogos. É uma equipa que respeito muito. Sempre gostei do Bayer Leverkusen, o seu treinador trabalha bem todos os aspetos ofensivos e a saída para o contra-ataque. Sempre foi um adversário difícil e vamos ver de que maneira corre a partida: se eles terão mais bola ou se ficam atrás para depois saírem no contra-ataque. Vejo-os com confiança e, possivelmente, será o melhor Bayer da temporada", frisou Simeone em conferência de imprensa.Existe a dúvida se Oblak vai regressar à baliza do Atlético após recuperar de lesão e o treinador dos colchoneros não quis dissipá-la: "O médico deu-lhe alta e começou a treinar-se com os outros guarda-redes. Antes do encontro vamos decidir quem vai ou não jogar".

Autor: Luís Miroto Simões