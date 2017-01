Continuar a ler

Zaza, de 25 anos, recorda que saiu "otimista" da Juventus rumo ao futebol britânico, "adequado" às suas características, mas confessa que "começou tudo mal" no West Ham.



"Acho que a culpa foi minha, pois não estava bem mentalmente e era negativo quanto a tudo o que acontecia. Era uma cultura muito diferente da minha. Sinto-me mal por não ter mostrado em Inglaterra tudo o que sei", lamentou.



Agora, no Valencia, diz sentir-se "muito feliz" e surpreendido pela concretização da transferência, uma vez que durante as longas negociações foi demitido o treinador Cesare Prandelli e o diretor desportivo, Jesús García Pitarch, e Zaza pensava que a ida para Valência era um "desejo expresso do técnico".



O Valencia, que agora é interinamente orientado por Voro, é 17.º classificado na liga espanhola. Zaza, de 25 anos, recorda que saiu "otimista" da Juventus rumo ao futebol britânico, "adequado" às suas características, mas confessa que "começou tudo mal" no West Ham."Acho que a culpa foi minha, pois não estava bem mentalmente e era negativo quanto a tudo o que acontecia. Era uma cultura muito diferente da minha. Sinto-me mal por não ter mostrado em Inglaterra tudo o que sei", lamentou.Agora, no Valencia, diz sentir-se "muito feliz" e surpreendido pela concretização da transferência, uma vez que durante as longas negociações foi demitido o treinador Cesare Prandelli e o diretor desportivo, Jesús García Pitarch, e Zaza pensava que a ida para Valência era um "desejo expresso do técnico".O Valencia, que agora é interinamente orientado por Voro, é 17.º classificado na liga espanhola.

Simone Zaza manifestou esta segunda-feira o desejo de permanecer no Valencia além dos seis meses do empréstimo da Juventus, manifestando-se muito agradado com o início da aventura no futebol espanhol."Tenho vontade de jogar aqui, mas não apenas por seis meses. Acho que as coisas me podem correr bem. Gosto da cidade e das pessoas. O meu desejo é ficar cá", vincou, depois de meio ano de cedência aos ingleses do West Ham, onde não foi bem sucedido.

Autor: Lusa