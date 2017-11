Com apenas 21 anos, Sinan Bytyqi recebeu a notícia que nenhum futebolista gosta de ouvir: não poderia continuar a jogar. Em dezembro do ano passado, quando estava cedido aos holandeses do Go Ahead Eagles pelo Manchester City, o jovem kosovar foi informado que, durante exames de rotina, lhe tinha sido detetado um problema cardíaco que o impedia de ser futebolista profissional.





Continuar a ler

"Quando cheguei ao escritório estavam lá o treinador, os adjuntos, os fisioterapeutas. Pensei: 'O que se passa aqui?'. Era assustador. O técnico pegou num papel e disse-me que tinham encontrado algo nos testes anuais ao coração que tinha feito em Inglaterra e que teria de voltar a Inglaterra", recordou Sinan em declarações ao 'Daily Mail' sobre o momento em que lhe foi comunicado o problema cardíaco.

O jovem que fugiu à guerra no Kosovo - após uma primeira tentativa falhada, a família acabou por fixar-se na Áustria -, seguiu depois sozinho para Viena, em busca do sonho de jogar futebol. Ali, foi detetado pelos olheiros do Man. City em 2012, juntando-se às camadas jovens do clube inglês, onde demonstrou qualidades. Chegou a ser internacional pela Áustria nos escalões de formação, mas decidiu-se depois pelos Sub-21 do Kosovo, onde era uma das figuras.

Mas, de repente, a vida de Sinan mudou completamente. "Tudo o que eu sempre quis foi jogar futebol. Sentia-me responsável e sabia que estava a desiludir a minha gente no Kosovo. Ali não há muitos futebolistas e se forem à minha cidade ainda podem ver pessoas com a minha camisola do City", admitiu, antes de salientar o apoio do clube inglês, e particularmente o espanhol Txiki Beguiristain, diretor desportivo.

"Txiki perguntou-me o que queria fazer e disse-me que desejavam manter-me no clube. Perguntou-me mesmo se queria gerir uma loja no estádio e que iria ajudar-me", adiantou Bytyqi. Mas o jovem preferiu virar-se para Fergal Harkin, diretor do departamente de 'scouting'. "Ele olhou por mim quando estive emprestado. Disse-me que estava a criar uma equipa e que eu seria bem-vindo se quisesse trabalhar com ele. E eu queria fazer isso, porque sei as dificuldades que os jogadores emprestados passam", concluiu.