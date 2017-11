Continuar a ler

"Um pontapé, primeiro de tudo, não é o fim do Mundo. Depois, estamos a dar destaque a isto por ser o Patrice Evra, mas se seguirem as notícias saberiam que o Evra é constantemente alvo de insultos e imaginamos que este episódio tenha sido a gota de água", admitiu.



Expulso no encontro ainda antes do apito inicial, Evra arrisca-se a uma sanção mínima de cinco jogos de suspensão "Um pontapé, primeiro de tudo, não é o fim do Mundo. Depois, estamos a dar destaque a isto por ser o Patrice Evra, mas se seguirem as notícias saberiam que o Evra é constantemente alvo de insultos e imaginamos que este episódio tenha sido a gota de água", admitiu.Expulso no encontro ainda antes do apito inicial, Evra arrisca-se a uma sanção mínima de cinco jogos de suspensão por parte da UEFA , tendo já sido alvo da abertura de um inquérito interno no próprio Marselha

Evra passou-se e aplicou golpe de UFC a adepto do Marselha

O momento em que Evra confrontou os adeptos do Marselha

Evra não se vai livrar da fama tal como Cantona quando fez isto a um adepto em 1995

Evra no Street Fighter? Sim, é possível...

Rolando bem tentou mas ninguém segurou Evra

Pontapé 'à Cantona' põe Evra a correr Mundo

Patrice Evra foi destaque em todo o Mundo pelo seu ato ainda antes do duelo com o V. Guimarães, quando perdeu a cabeça e agrediu, com um pontapé, um adepto da sua equipa, o Marselha. O gesto do lateral esquerdo foi amplamente destacado e condenado, mas para Philippe Piat, vicepresidente da União Nacional de Futebolistas Profissionais (UNFP), um pontapé... "não é o fim do Mundo"."Antes de reagir ao que aconteceu, temos de reagir ao que sucede sempre! Isto para dizer que há demasiadas situações de adeptos que invadem relvados, que atacam carros... Podemos culpar o Evra por se ter deixado levar, podemos imaginar que ele não é assim. Além disso, ainda que não desculpe o gesto, temos de denunciar os que insultaram. O que fazem os adeptos? Pagam o bilhete para ir ver um espectáculo. Se não gostam, que fiquem em casa", começou por dizer UNFP, à RMC Sport.

Autor: Fábio Lima