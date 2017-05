Continuar a ler

Vários meios de comunicação noticiaram uma queixa da Autoridade Tributária contra Cristiano Ronaldo, que terá ocultado oito milhões de euros recebidos por direitos de imagem entre 2011 e 2014 - neste último ano pagou 6 milhões.O sindicato revelou esta quarta-feira que o internacional português dopode ter incorrido num crime fiscal em 2011 e outros delitos agravados em 2012 e 2013, por alegadamente não ter declarado 600.000 euros.De acordo com o GESTHA, "estes dois delitos preveem penas de prisão de dois a seis anos para cada um deles", o que implicaria um pedido de pena de prisão mínima de cinco anos, que poderia ser reduzida para metade ou um quarto com uma regularização extraordinária."Se o juiz reduzir as penas a um quarto, a pena de prisão total ficaria em 15 meses, pelo que o não existirem antecedentes poderia haver um acordo para não ser preso", indicou o sindicato, que acrescenta que os conselheiros fiscais de Ronaldo também deveriam ser investigados.