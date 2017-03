Se Mourinho quiser saber como derrotar amanhã o Chelsea em Stamford Bridge para a Taça ... basta perguntar a Sir Alex. O United contabiliza duas vitórias naquele palco (em quatro eliminatórias ali realizadas), ambas sob a direção técnica de Ferguson, que superou Ruud Gullit (5-3 em 1998) e Gianluca Vialli (2-0 em 1999).

O Special One quer seguir as pisadas do escocês, claro, até porque a goleada (0-4) sofrida em outubro naquele anfiteatro, a contar para a Premier, continua atravessada na garganta. Mas nem tudo é um mar de rosas para Ferguson, eliminado uma vez em Stamford Bridge por Rafael Benítez (0-1 em 2013). Matt Busby é o outro técnico do United que visitou aquele terreno para a Taça, sendo afastado por Billy Birrell (0-2 em 1950).

Continuar a ler

Sem pensar em vinganças O português tem um contencioso com Conte desde que este festejou efusivamente a goleada que lhe aplicou em Stamford Bridge na 1ª volta da Premier. Sempre que pode coloca-o em sentido... a ele ou a Abramovich, o homem que o despediu em 2015 alegando que, além de não conseguir resultados positivos, o Chelsea de Mou era monótono e defensivo. O Special One lança farpas através da BBC. "Estou surpreendido pela forma como eles jogam agora. Julgava que exigiam uma mudança no tipo de futebol. Não pensem que isto é uma crítica! Considero o Chelsea fenomenal, é uma incrível equipa defensiva", diz Mou, garantindo: "Será especial voltar a Stamford Bridge, mas não por aquilo que estão a pensar. Não ando à procura de vinganças nem de coisas más. Especial será, por exemplo, rever Gary Staker [funcionário dos blues]. É um grande amigo!"

Autor: Nuno Pombo