Sirigu calçou as luvas do PSG durante seis temporadas (com empréstimos pelo meio) e saiu de uma forma 'difícil', segundo o próprio. Em entrevista ao Canal Plus, o guarda-redes italiano, agora no Torino, recordou a saída do Parque dos Príncipes com mágoa, não esquecendo o papel do português Antero Henrique, diretor desportivo dos parisienses, no processo."Tinha acabado de renovar, disseram-me que seria o guarda-redes dos próximos cinco anos. A única coisa que posso apontar ao PSG, após tantos anos, é ter sido Antero Henrique, que nunca tinha visto na vida, a ligar-me para dizer que não fazia parte do projeto. Preferia que fosse outra pessoa qualquer, alguém que tivesse estado comigo nesses anos no PSG", afirmou Sirigu.Sirigu regressou ao campeonato italiano esta temporada, depois de já ter representado Palermo, Cremonese e Ancona.