"Cada um dos seis golos pode identificar-se por aumentos súbitos e de curta duração na intensidade do sinal", comentou ao 'El Economista'.



O investigador explicou depois que os golos geraram diferentes abalos, consoante o resultado: "A amplitude durante a celebração do primeiro golo é similar à registada habitualmente nos jogos do Barcelona. Tanto o segundo como o terceiro golos apresentam uma amplitude ligeiramente maior do que o normal".



Nos últimos minutos, houve um contraste absoluto: "É difícil identificar o 4-1 no registo. Ao que parece, os adeptos não festejaram tanto, dado que a qualificação era ainda difícil. À medida que nos aproximamos do final do jogo, tudo muda. No 5-1 pode ver-se que a celebração já foi maior. A apoteose final chega com o sexto e último tento. Foi nesse momento que se produziu a maior vibração registada".