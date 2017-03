Continuar a ler

De acordo com o 'As', o Valencia manifestou o desagrado pelo tom da crónica ao autor da mesma e este terá "reconhecido o erro" nomeadamente pelos "adjetivos utilizados".



O Valencia ocupa o 13.º lugar da classificação com 29 pontos. O líder é o De acordo com o 'As', o Valencia manifestou o desagrado pelo tom da crónica ao autor da mesma e este terá "reconhecido o erro" nomeadamente pelos "adjetivos utilizados".Após dois encontros sem vencer, o Atlético Madrid voltou aos triunfos com os golos de Griezmann (10' e 83') e Gameiro (48'). João Cancelo jogou o tempo todo. Nani ficou de fora por estar lesionado.No final da partida o treinador do Valencia , Voro, disse que o "Atl. Madrid venceu mas não foi por falta de atitude" da equipa que dirige.O Valencia ocupa o 13.º lugar da classificação com 29 pontos. O líder é o Barcelona com 60.

O site do Valencia não poupou nos termos para fazer crónica do jogo com a Atlético Madrid que terminou com a vitória dos colchoneros por 3-0. "Nula intensidade e competitividade", "graves erros defensivos", "pouca ambição, ofensiva" e uma equipa que "foi uma uma sombra" de que fizera nos jogos anteriores constam logo no início do artigo mas as críticas não se referem apenas ao coletivo. E na análise individual, João Cancelo foi dos mais visados.A dado momento, é dito que "primeiro Bakkali, e depois Cancelo se empenharam em ser atacantes do Atlético" e que que se não fossem as falhas de "Gameiro e Griezmann", o "resultado podia ter sido um escândalo". O autor do artigo - que não está assinado - concluiu que o Valencia "não só não reagiu como não estava em Madrid".

