O jornal francês sustenta com base em fonte interna do PSG que o desentendimento entre Neymar e Cavani originado por disputadas na marcação de ume de umse tornou numa situação de potencial troca de agressões, a qual só foi evitada pela intervenção de elementos do plantel, com destaque para o capitão de equipa Thiago Silva e para Marquinhos.Cavani desdramatizou a situação, classificando-a de normal no mundo do futebol, mas o relato do diário desportivo é 'apenas' a sequência de factos que se seguiram ao que todos os espectadores e telespectadores puderam assistir no jogo - desde logo o testemunho de uma outra fonte interna do clube a dar conta da saída precipitada do uruguaio do balneário rumo ao seu carro, 20 minutos após o apito final do árbitro.Mas o internacional uruguaio só abandonou o estádio depois de confrontar Neymar, dizendo-lhe que não tinha gostado do que se passara no relvado, o que motivou a resposta do brasileiro e a inevitável precipitação dos acontecimentos, travada por outros elementos do plantel.