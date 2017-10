Continuar a ler

"As autoridades estão a tomar as medidas necessárias. Só nos queremos focar no jogo e deixar satisfeitos os nossos adeptos, se possível com um resultado positivo", justificou.À partida para a terceira jornada da Liga Europa, Skenderbeu e Partizan Belgrado somam apenas um ponto, com a liderança no grupo B a pertencer aos ucranianos do Dínamo Kiev, com seis pontos, seguidos pelos suíços do Young Boys, com dois.