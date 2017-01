Recorde-se que a CAN'2017 arranca a 14 de janeiro, no Gabão, com a final da disputar-se a 5 de fevereiro.

Três dias depois de ter batido a Mauritânia com muitas dificuldades (3-1) no primeiro teste de preparação para a fase final da CAN'2017, a Argélia voltou a defrontar o mesmo adversário e o resultado foi bem diferente. Agora já com os principais craques no onze, a turma argelina acabou por golear (6-0) o conjunto orientado pelo luso-francês Corentin Martins.A partida desenrolou-se à porta fechada, no centro de treinos da federação argelina, em Sidi Moussa, e o ex-sportinguista Slimani esteve em destaque ao bisar. Mahrez, seu companheiro de equipa no Leicester, fez outros dois golos, enquanto o portista Brahimi e Soudani (ex-V. Guimarães) completaram a goleada.