Slimani soma apenas 307 minutos de jogo esta temporada, resultantes de participações em seis encontros da Premier League (107 minutos) e Taça da Liga (200), onde já marcou quatro golos, depois de também não ter sido muito utilizado em 2016/17: 31 jogos (23 na liga inglesa), num total de 1757 minutos (1277 na liga inglesa) - nove golos (sete na liga inglesa).



A entrada de Claude Puel para o cargo de treinador não significará uma alteração no que tem vindo a ser o dia-a-dia do internacional argelino de 29 anos, relegado para o banco de suplentes e sem ser utilizado, como sucedeu frente ao Stoke City (2-2).



O jornal argelino 'L'Expression' avança que Islam Slimani pretende aproveitar o mercado de Inverno sair do Leicester, clube que o contratou ao Sporting no final de agosto de 2016, numa transferência que ficou registada por cerca de 30 milhões de euros.A notícia, que salienta o regresso do avançado à seleção da Argélia, sustenta que Slimani pretende deixar o clube inglês o mais depressa possível de forma a poder jogar com regularidade, recuperando assim a imagem e estatuto de finalizador implacável.