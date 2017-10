O Real Madrid desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Fuenlabrada (20h30) com Asensio como figura de cartaz.Já se sabia que Zidane iria aproveitar o jogo da Taça do Rei para dar oportunidade aos jogadores menos utilizados... e a lista de convocados divulgada apenas esta quinta-feira confirma mesmo isso.Zidane leva 16 jogadores para o encontro com o Fuenlabrada, dos quais seis são da formação B e um é da equipa juvenil.