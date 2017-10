Continuar a ler

E se vencer a Liga dos Campeões, um troféu que continua a faltar no seu palmarés? Aí, a história pode ser outra. "Seria a única maneira de pensar em continuar. Dessa forma, poderia pensar 'tudo bem, vamos tentar ganhar o Mundial de Clubes'. Talvez o Szczesny [atual suplente da Juventus] possa jogar um jogo e eu outro, não sei. Mas penso que com um guarda-redes como ele para me suceder, é normal que eu abra caminho no próximo ano", frisou.



Recorde-se que Buffon, além de ter vencido um Campeonato do Mundo (2006), conquistou a Taça UEFA, ao serviço do Parma, e a Serie A por oito vezes, pela Juventus, clube que representa desde 2001. Porém, a Liga dos Campeões continua a ser uma brecha no currículo do consagrado guardião, que vê nesta temporada a última oportunidade para conquistar o tão desejado troféu.



Gianluigi Buffon, eleito pela FIFA como o melhor guarda-redes do mundo esta segunda-feira, voltou a anunciar a intenção de se retirar após o Mundial'2018. O guarda-redes da Juventus defende que não há grandes razões para adiar o fim da carreira e revela estar curioso com aquilo que o espera após pendurar as luvas."Não há margem para eu mudar de ideias porque sou uma pessoa convicta das escolhas que faço. Acima de tudo, sou muito calmo e não fico preocupado com o futuro e com o que a minha vida se pode tornar. Só tenho de enfrentar isso e faço-o com entusiasmo e curiosidade de me testar a mim próprio. Por essa razão, não mudaria nada só por mais um ou dois anos. Duvido que consiga acrescentar muito mais ao que já fiz", disse o internacional italiano, 39 anos, à Sky Sport Italia.