Jordi Mestre, vice-presidente do Barcelona,



"Já dissémos que temos bem claro o perfil que queremos e estamos a trabalhar nisso, mas por respeito a Luis Enrique, que tem contrato, e à equipa que está a disputar o campeonato, não anunciaremos o nome do novo treinador antes de a época terminar", referiu na conferência de imprensa de despedida de Xavi Llorens, treinador da equipa feminina do Barcelona.



Faltam poucos dias para o Barcelona anunciar o novo treinador, sendo que Ernesto Valverde tem sido apontado como o mais provável sucessor de Luis Enrique, que no início de março anunciou que deixava o Barça no fim da época. Há contudo um pormenor, agora revelado pelo jornalista Olivier Goldstein (Le Blog du Barça), que pode fazer a diferença. Técnico e clube terão chegado a um acordo mas ficou estabelecido que o mesmo pode ser anulado até 31 de maio.A escolha de Ernesto Valverde partiu de vários membros da direção do clube da Catalunha, sendo a decisão final do presidente Bartomeu.

