Segundo Sambu, quando os atletas leoninos começaram a exigir o pagamento dos valores em atraso, o presidente do clube dispensou-os e chamou para o jogo da última jornada, no passado fim-de-semana, os juniores do clube.O Sporting acabou derrotado por 2-0 pelo Futebol Clube de Canchungo, criticou Midana Sambú, que vê na ação do presidente do clube "uma atitude deliberada" para levar os leões da Guiné-Bissau a descerem à segunda divisão.No último domingo, os ânimos estiveram exaltados ao ponto de o presidente ter sido impedido de entrar na sede do clube, em Bissau, perante protestos e apupos do grupo de sócios que contesta a atuação de Daniel Mango.O dirigente, contou ainda Midana Sambú, teve que recorrer à polícia, que acabaria por conduzir alguns sócios para a esquadra onde foram aconselhados a parar com os protestos.O presidente do núcleo de sócios e adeptos do Sporting Clube da Guiné-Bissau diz que, até novas eleições, que acredita virem a ser convocadas brevemente, o clube será dirigido por uma comissão.O Sporting defronta no sábado o Benfica de Bissau para o campeonato guineense de futebol.Midana Sambú diz que, "apesar da confusão", a equipa vai lutar para tentar vencer o rival que lidera a prova com 20 pontos, mais oito que os "leões", que ocupam a sétima posição.Contactado pela Lusa, Daniel Mango prometeu esclarecer toda a polémica numa conferência de imprensa oportunamente.