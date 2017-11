Continuar a ler

O médio-centro de 20 anos tem vindo a ser utilizado em todas as posições do setor intermediários, inclusive mai perto do linha de avançados, com assinalável sucesso, pois soma um golos (Real Madrid) e quatro assistências em 11 jogos da liga espanhola, todos como titular.Soler, internacional espanhol sub-21, ficou ligado contratualmente ao Valencia até junho de 2021 depois da renovação assinada em maio. O seu valor de mercado ronda os 10 milhões de euros, um valor mais em conta devido às limitações financeiras que o Manchester United terá no mercado de Inverno,

O Manchester United está interessado em contratar Carlos Soler na reabertura do mercado e de acordo com o jornal 'The Independent' o jovem médio tornou-se mesmo no reforço que José Mourinho pretende para equilibrar o plantel onde se debate com os problemas físicos de Paul Pogba e com a lacuna que ficou desde o verão, quando o Inter Milão se recusou a negociar Ivan Perisic.Soler, que se afirmou na equipa principal che a partir de dezembro de 2016, tem enorme potencial e representará um investimento avultado, a rondar os 45 milhões de euros. Apesar dos problemas financeiros exercerem pressão, o Valencia pretende rentabilizar ao máximo a venda daquele que é o último 'produto' da sua formação.