Piqué não viu o cartão amarelo, mas sim o 'tweet' da Cadena SER e não gostou, fazendo também ele um sorteio. "A [Cadena] SER pediu-me uma entrevista durante o período de Seleção. Depois da brilhante ideia do sorteio, o que devo responder? Sim, apesar do sorteio; Não, obrigado; Não, talvez para o ano; Não, nunca mais"...





Estos son los resultados. Ha ganado la opción: No, nunca más. pic.twitter.com/a7a4gvjz8c — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de março de 2017

Piqué tiene 4 amarillas y parece que hoy forzará la quinta para cumplir ciclo y llegar limpio ante el Sevilla — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de março de 2017

¿EN QUÉ MINUTO VERÁ @3gerardpique AMARILLA ANTE VALENCIA?



¡Ponlo en #CarruselPiqué! Sorteamos LA CAMISETA que tú quieras de PRIMERA pic.twitter.com/6QcXbwPpGy — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de março de 2017

Piqué não gostou do inquérito que a Cadena SER fez durante a tarde e noite do último domingo e no final do jogo Barcelona-Valencia ( 4-2 ) respondeu à letra. Na sua conta de Twitter, a estação de rádio espanhola perguntou qual o minuto a que o defesa do Barça iria ver o cartão amarelo, o quinto para limpar a folha de castigos antes do jogo com o Sevilha (a 5 de abril), oferecendo uma camisola de um clube da liga espanhola ao vencedor.

Autor: Marta Correia Azevedo