Lyon-BesiktasAjax-Schalke 04Celta-Já o Lyon de Anthony Lopes joga com o Besiktas, onde alinha Ricardo Quaresma.E a primeira equipa a sair é o, orientado por José Mourinho, que vai defrontar oEm Nyon está prestes a começar o sorteio dos quartos de final da Liga Europa, começando com a apresentação das últimas oito equipas em competição. Os jogos dos quartos de final estão agendados para 13 e 20 de abril, 1.ª e 2.ª mão respetivamente. As meias finais são disputadas a 4 e 11 de maio, enquanto a final será a 24 de maio em Solna, na Suécia.Terminado o sorteio da Liga dos Campeões, passamos para o sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, que arranca às 12 horas. O Manchester United de José Mourinho é uma das últimas equipas em prova. Refira-se que o sorteio não contempla qualquer condicionalismo.- Manchester United- Lyon- Celta de Vigo- Besiktas- Genk- Ajax- Anderlecht- Schalke 04