Com este empate, o Manchester United, sexto classificado, tem agora 65 pontos; já o Southampton soma 46 e subiu ao oitavo posto.



O Manchester United empatou esta quarta-feira 0-0 na deslocação ao terreno do Southampton, num jogo em atraso da 28.ª jornada, somando assim o quarto encontro consecutivo sem vencer.O guarda-redes português Joel Pereira ficou no banco da equipa de José Mourinho e foi de lá que viu o colega Sergio Romero defender um penálti de Manolo Gabbiadini, logo aos seis minutos. Do outro lado, Cédric Soares foi titular, sendo substituído aos 69'.

Autor: Luís Miroto Simões