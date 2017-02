O Sp. Gijón costuma ficar no centro da cidade mas desta vez viram-se obrigados a procurar onde ficar nos arredores de Barcelona. A solução encontrada foi um hotel em Sant Esteve Sesrovires, a 40 km da cidade.

A Mobile World Conference, que decorre em Barcelona de 27 de fevereiro a 2 de março, esgotou todos os hotéis na capital da Catalunha. Um motivo de regozijo para os organizadores, mas uma dor de cabeça para... o Sp. Gijón. É que o clube espanhol visita o Camp Nou no dia 1 de março e teve de ficar hospedado em Sant Esteve Sesrovires, a 40 km de distância.O Barcelona recebe o Sp. Gijón na quarta-feira, às 19H30, em jogo da 25.ª jornada do campeonato espanhol, o que obriga a equipa das Astúrias a viajar na véspera. No entanto, quando os responsáveis asturianos procuraram onde ficar, depararam-se com um problema: não havia hotéis livres e, os que havia, cobravam 14 vezes mais o preço normal. Havia quartos que, numa noite normal, custariam 140 euros mas, por causa por causa da conferência, viram os preços subir para os 2 mil euros por noite.

Autor: João G. Oliveira