Incitado a comentar os rumores que sugerem o interesse do Real Madrid em Mauro Icardi , Luciano Spalletti revelou que o argentino tem um amor muito forte pelo Inter. Segundo o técnico dos nerrazzuri, a paixão pelo clube, onde milita o português João Mário, é tão forte que o avançado até pode terminar a carreira em Milão."Quem não quer o Icardi? Todos gostavam de contar com ele. Vejo-o completamente apaixonado pelo Inter. Quando falo com ele, consigo senti-lo. A cidade, os colegas, o clube, os fãs... Ele está comprometido com tudo isso de uma forma muito forte. Estou extremamente convencido que ele pode ficar no Inter para sempre", elucidou o treinador esta sexta-feira, na conferência de antevisão à visita ao reduto do Cagliari - sábado, às 19H45 -, em jogo da 14.ª jornada da Serie A.O avançado, de 24 anos, tem estado em destaque neste início de época, com 13 golos no mesmo número de partidas, contribuindo para a boa prestação do Inter, até ao momento. Recorde-se que a formação milanesa ocupa a vice-liderança do campeonato, com 33 pontos, a dois do Nápoles, e ainda não conheceu o sabor da derrota.