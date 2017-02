Continuar a ler

Kevin Gameiro, que aos 62 minutos entrou para o lugar de Ángel Correa, acabou por resolver o encontro com golos aos 80, 81 e 85, dois deles a passe de Antoine Griezmann.No final do encontro, Kevin Gameiro dedicou os três golos à avó, falecida esta semana: "Estou muito contente, fizemos um bom jogo. Estes golos são para a minha avó, que faleceu esta semana. Marquei três golos para ela."O Atlético Madrid segue no quarto posto, a cinco pontos do líder, o Real Madrid, que ainda hoje recebe o Espanyol, enquanto o Sporting Gijón segue num 'desconfortável', 18.º posto, o primeiro abaixo da linha de despromoção.