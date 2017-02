Depois de ter trocado o Arouca pelo St. Étienne no final de janeiro, Jorginho estreou-se este domingo no onze inicial de Christophe Galtier - já tinha jogado meia hora diante do Nice, na ronda anterior - e correspondeu à altura, apontando mesmo um golo no triunfo (4-0) frente ao Lorient, que também contou com o português Cafú a titular.Diante do lanterna-vermelha da Ligue 1, os anfitriões inauguraram o marcador aos 18', por Loïc Perrin, após assistência de... Jorginho. Veretout (20') e Hamouma (58') aumentaram a diferença e, já nos descontos (90'+2), foi a vez do jovem extremo português, de 21 anos, também se estrear a marcar em França, fechando as contas.No final, Christophe Galtier não deixou de elogiar Jorginho, a principal figura do encontro. "Esteve disciplinado, generoso e também oportunista no seu golo. Vamos integrá-lo ainda melhor", referiu o técnico do St. Étienne, que reforçou o 5.º lugar, com 39 pontos. Já o Lorient continua em último, com 22.