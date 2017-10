Continuar a ler

Pela equipa visitante alinhou como titular o central português Pedro Mendes, que seria substituído aos 81 minutos pelo médio Solomon Sambia.Com a derrota, o St. Étienne segue no quarto lugar, com 17 pontos, os mesmos do Marselha, que é terceiro, mas arrisca ser ultrapassado nesta jornada por Nantes, Lyon e Bordéus, todos com 16 pontos, respetivamente, uma vez que visita o Paris Saint-Germain.O Nantes recebe o Guingamp no sábado, enquanto o Bordéus se desloca ao terreno do Amiens no mesmo dia e o Lyon defronta no domingo o Troyes, em casa deste.O campeonato francês é liderado pelo Paris Saint-Germain, com 25 pontos, seguido do Monaco, com 19 pontos.Veja os resultados e classificação da Ligue 1