Recorde-se que o empresário americano rejeitou uma proposta de 1,164 milhões de euros do magnata russo Alisher Usmanov , que detém cerca de 30,05% da empresa dona do Arsenal (Arsenal Holdings plc).

Stan Kroenke, principal acionista do Arsenal , afirmou que as ações que detém no clube inglês (67%) não estão à venda."As recentes especulações sobre as nossas ações na Arsenal Holdings plc são falsas; as ações não estão, nem nunca estiveram à venda. A KSE é um investidor a longo prazo no Arsenal e vai manter-se assim", avançou através de um comunicado publicado pela sua empresa, KSE UK.