Depois do empate (1-1) na última jornada, frente ao Gent, graças ao golo de Orlando Sá, o Standard Liège volta a jogar em casa na ronda 28 do campeonato belga, desta vez diante do KV Mechelen, num jogo de... reencontros. Yannick Ferrera, técnico que foi despedido do comando do conjunto de Liège no passado mês de setembro, é agora o homem do leme na equipa da região Flandres."Sei que muitas pessoas não acreditam em mim, mas não tenho mais nenhum sentimento de vingança pessoal. Agora sou treinador do KV Mechelen e a classificação demonstra que não tenho que estar dececionado", sublinhou o treinador do 5.º classificado da liga belga, de 36 anos, deixando elogios à antiga equipa e a... Orlando Sá, que já soma 16 golos esta temporada, 13 deles liga. "É verdade que esta época, por vezes, o Standard não tem tido a sorte do seu lado, mas continua a ser uma equipa forte. Tem, indiscutivelmente, o melhor ataque do campeonato. Tenho pena de o Orlando Sá e o Ishak Belfodil não estarem na equipa quando eu estava lá", confessou.No 9.º lugar, com 37 pontos, o Standard Liège precisa urgentemente de pontuar, de forma a alcançar o objetivo de subir na tabela e chegar a zona de acesso às competições europeias. Uma meta que, nesta altura, está a sete pontos, registo atual do Charleroi e... KV Mechelen.

Autor: Fábio Aguiar