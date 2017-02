Continuar a ler

Igualmente de 22 anos, John Stones - o único outro jogador inglês em campo - estreou-se a marcar na Liga dos Campeões, aos 77', colocando definitivamente o City na frente do marcador, mostrando-se feliz por ter ajudado a virar o resultado.



"Houve muitos golos. Os três que sofremos resultaram de coisas que temos de trabalhar mas demonstrámos um grande espírito de equipa e enorme vontade. Criámos muitas oportunidades. A nível pessoal, foi fantástico ter contribuído para a vitória", referiu o defesa central.



Autor do golo inaugural do encontro frente ao Monaco, Raheem Sterling salientou o grande jogo a que se assistiu esta noite no Etihad Stadium. Feliz com o triunfo (5-3), o jovem craque do Manchester City não deixou de elogiar os rivais."Eles têm alguns grandes jogadores e sabíamos que nos castigariam, mas estivemos unidos e lutamos com todas as forças. Eles estiveram magníficos nos contra-ataques. Foram duas equipas de contra-ataque frente a frente e no final foi sensacional termos acabado por cima", afirmou o internacional inglês, de 22 anos.