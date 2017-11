"Como jogadores profissionais temos de dar o exemplo e o que aconteceu não é um gesto que se deve fazer. Estou desapontado porque Patrice é um amigo, uma boa pessoa. Perdemos um líder, alguém importante no grupo", afirmou.

Evra passou-se e aplicou golpe de UFC a adepto do Marselha

Evra não se vai livrar da fama tal como Cantona quando fez isto a um adepto em 1995

Steve Mandanda mostrou-se desiludido com o pontapé de Evra que aconteceu antes do encontro entre o Marselha e o V. Guimarães para a Liga Europa e que levou à rescisão do lateral com o clube francês . Em declarações ao 'Téléfoot', o guardião francês e antigo colega de Evra considera que se perdeu um líder.

Autor: Bruno Dias