Em declarações ao site do Liverpool, Gerrard não escondeu a emoção que o liga ao Liverpool mas garantiu que o regresso faz-se por entender que pode dar muito ao clube que ama. "É como completar o círculo, voltando ao clube onde tudo começou a nível profissional. No entanto, esta não é uma decisão baseada na emoção - é sobre o que eu posso oferecer e contribuir para o Liverpool. Creio que não preciso de explicar a ninguém sobre o que este clube de futebol significa para mim. Mas sabia que quando voltasse, seria sempre após uma decisão séria e por ter a certeza de que eu posso realmente ajudar o Liverpool", disse.



Dois anos após deixar o Liverpool para jogar nos LA Galaxy, dos Estados Unidos, o ex-internacional inglês Steven Gerrard, de 36 anos, está de volta ao clube do coração para iniciar a etapa de treinador na Academia dos reds, em Kirkby. O regresso já era esperado desde a saída de Michael Beale, ex-técnico das reservas do Liverpool, que rumou ao Brasil para trabalhar na equipa técnica de Rogério Ceni no São Paulo.Steven Gerrard, capitão do Liverpool entre 1999 e 2014, volta ao Liverpool onde marcou 186 golos em 710 jogos e ganhou nove troféus, sendo o mais importante a Liga dos Campeões em 2004/05 no célebre triunfo sobre o AC Milan, em que os reds ganharam nos penáltis depois de estarem a perder 3-0 ao intervalo. Gerrard terá duas funções na Academia do Liverpool: transmitir a sua experiência e a mística de um dos maiores emblemas mundiais aos jovens que agora dão os primeiros passos no futebol e aprimorar as habilidades para a profissão de treinador, curso que terminou há poucas semanas.

Autor: Lusa