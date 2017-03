Continuar a ler

Ironias à parte, Stoichkov considerou que houve erros mas para ambos os lados: "Agora a sério, há dois penáltis que não assinalou, um para cada equipa", afirmou.





Deniz Aytekin, que foi avaliado com nota negativa pelo Comité de Arbitragem da UEFA, pelo desempenho na partida entre Barcelona 6-1 ), da 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, não deverá voltar a apitar esta época qualquer jogo da Liga dos Campeões, mas há que peça a sua presença na final. É o caso de Hristo Stoichkov.Questionado, no programa 'Partidazo de la Cope', se gostaria de ver Aytekin no jogo dos quartos de final, o antigo jogador do Barcelona respondeu: "Não, não. Este árbitro vai diretamente para a final. Ele esteve perfeito [no Barcelona-PSG]. Nota-se que sabe de futebol..."

Autor: Marta Correia Azevedo