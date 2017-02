No mercado de inverno de 2015/16, com alguma surpresa, o Stoke City veio ao FC Porto deixar 24 milhões de euros - um recorde do clube - para garantir a contratação do médio francês Giannelli Imbula, um jogador que na Invicta não tinha convencido. Um ano passou e, na Premier League, o efeito do médio parece ser exatamente o mesmo. De tal forma que, esta terça-feira, o 'Daily Telegraph' revela que o jogador gaulês, de 24 anos, é um dos nomes mais sonantes na lista de dispensáveis que terá sido elaborada pelo treinador Mark Hughes.Para lá de Imbula, que nos potters disputou 13 encontros esta temporada, a referida lista tem ainda os nomes de Bojan Krkic (atualmente cedido ao Mainz), Philipp Wollscheid, Marc Muniesa e Joselu, para lá de Ibrahim Afellay, Stephen Ireland e Shay Given, sendo que estes últimos três futebolistas estão em final de contrato. De resto, quem também não deve seguir no bet365 Stadium será Wilfried Bony, que será devolvido no final da época ao Man. City.Uma autêntica limpeza ao balneário em perspetiva, isto poucos dias depois da humilhante goleada aos pés do Tottenham, por 4-0 , num encontro em que Harry Kane foi figura, com três golos.

Autor: Fábio Lima