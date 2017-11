Peter Crouch ainda não disputou qualquer encontro como titular esta temporada - na verdade tornou-se no fim de semana passado no jogador da Premier League que mais vezes entrou como suplente (143) -, mas o Stoke City não parece disposto a deixar o avançado rumar a outras paragens... De acordo com Mark Hughes, os potters estão dispostos a oferecer a renovação contratual ao internacional inglês, que aos 36 anos está próximo de se tornar no melhor marcador da história do clube na Premier League."É algo que ele irá bater. É um excecional jogador e um tipo fantástico também. Creio que as pessoas prestam demasiada atenção à sua idade, em relação ao ponto que está a sua carreira. Ele tem todo o mérito por ainda estar a jogar a este nível. Talvez esteja a ser mauzinho ao dizer que ele tem 37 anos, mas para mim tem mais dois ou três anos a este nível. Devemos oferecer-lhe um novo contrato muito em breve. Queremos acreditar que ficará cá por muito tempo", confessou Mark Hughes, esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Crystal Palace.Refira-se que, apesar de ser sempre suplente, Peter Crouch é um dos melhores marcadores dos potters, com três golos, os mesmos do que Eric Choupo-Moting e Mame Diouf, pese embora ter apenas 170 minutos disputados - contra os 1008 de Choupo-Moting e os 986 de Diouf. No total da sua passagem pelo Stoke, Crouch tem 42 golos na Premier League.

Autor: Fábio Lima