No dia da gala, o Barcelona informou que nenhum jogador viajaria para Zurique por ser dada "prioridade" à preparação do jogo com o Athletic Bilbao, marcado para esta quarta-feira.







Luis Enrique já esclareceu que a decisão de falhar a gala da FIFA partiu dos jogadores mas há um dado novo a acrescentar nesta polémica. De acordo com o 'La Nación', Luis Suárez já se tinha antecipado aos companheiros de equipa na renuncia à cerimónia, que consagrou Cristiano Ronaldo como o melhor do Mundo.O jornal argentino diz que a posição de Suárez foi assumida há uma semana e teve por base o castigo que lhe foi imposto pela FIFA decorrente da mordidela em Chiellini, no Mundial'2014.

Autor: Sandra Lucas Simões