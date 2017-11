Em declarações ao 'Sport', o avançado do Barcelona Luis Suárez confessou que sente a ausência de Neymar, que se transferiu para o PSG no início da época."Estranho a ausência de Neymar, tanto dentro como, especialmente, fora do campo. Transmitia alegria e felicidade. Eu tentei que ele permanecesse porque creio que aqui ficaria melhor", afirmou.Suárez confessou ainda que tanto ele como Messi tentaram que Neymar continuasse. "Não queríamos que ele saísse. Mas se era a vontade dele, então era livre de tomar essa decisão. Pela amizade que tínhamos foi doloroso", frisou.

Autor: Bruno Dias