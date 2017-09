Continuar a ler

O submarino amarelo acusou o 2-0 e, três minutos depois, acabou por sofrer o terceiro, marcado por Markel Bergara. Já com a partida resolvida, o Getafe, que contou com Antunes a titular, ainda teve tempo para ampliar a vantagem, com um bis de Ángel Rodriguez aos 90+2'.Com esta derrota, a terceira para o campeonato, o Villarreal desceu para o 14.º lugar com seis pontos, enquanto o Getafe subiu para 10.º, com oito.Nos outros jogos já realizados este domingo, o Espanyol derrotou o Deportivo por 4-1 , num encontro em queLuisinho foi titular do lado dos galegos, enquanto Bruno Gama entrou aos 85'. Já o Eibar, com Paulo Oliveira a titular, foi derrotado em casa pelo Celta de Vigo por 4-0 , enquanto o Leganés venceu no terreno do Las Palmas com dois golos sem resposta