A saída de Paulo Sousa da Fiorentina parece quase certa, pelo menos na imprensa italiana. Além da época pouco conseguida que a equipa está a realizar – ocupa o 8.º lugar a 8 pontos dos lugares europeus – o nome do treinador, que não irá renovar contrato, tem sido associado que não deve manter Massimiliamo Allegri para a próxima temporada. Uma das hipóteses avançadas para assumir o comando dos viola é Claudio Ranieri, treinador que fez história ao conquistar a Premier League com o Leicester , segundo avança o 'Il Corriere dello Sport'.O técnico italiano não é o único candidato a ocupar o lugar do português. Também Maurizio Sarri, em rota de colisão com o Nápoles , é referido como um dos preferidos a sentar-se no banco da Fiorentina. Além dos dois italianos já mencionados, outros três treinadores fecham a lista: Rolando Maran ( Chievo ), Eusebio Di Francesco ( Sassuolo ) e Marco Giampaolo ( Sampdoria ).O regresso de Claudio Ranieri a Itália e à Fiorentina, de onde saiu em 1997, ainda é especulação. Contudo não é impedimento para que existam avanços nos próximos dias, uma vez que o treinador dos atuais campeões da Premier League está em muitos maus lençóis, estando o Leicester em 17.º lugar a um ponto da zona de despromoção.