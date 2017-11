Continuar a ler

O lanterna-vermelha esteve cerca de 50 minutos em vantagem, até que o Basileia deu a volta com dois golos de rajada por Michael Lang e o norueguês Mohamed Elyounoussi, respetivamente aos 56 e 57 minutos.O Basileia dilatou a diferença para 4-1 na conversão de dois penáltis, por Renato Steffen, aos 72 minutos, e Kevin Bua, aos 76. No segundo minuto dos descontos, Kevin Bua voltou a marcar e estabeleceu o resultado final de 5-1.Com os três pontos amealhados, o Basileia passa a somar 26 na segunda posição da tabela classificativa da Liga suíça, a quatro do líder Young Boys, que no domingo recebe o Zurique, terceiro, com 22 pontos. O Sion é último com 14 pontos.O Basileia soma seis pontos na segunda posição do Grupo A da Liga dos Campeões, liderado pelos ingleses do Manchester United, do treinador português José Mourinho, com 12, e em igualdade pontual com o CSKA Moscovo, terceiro posicionado.O Benfica ocupa a quarta e última posição ainda sem qualquer ponto.Na próxima quarta-feira, o Basileia recebe o Manchester United, para a quinta e penúltima jornada do agrupamento, enquanto o Benfica visita o CSKA Moscovo.