O Basileia, que goleou o Benfica



No campeonato, o Basileia é segundo com 21 pontos, a cinco do Young Boys, cumpridas 12 jornadas. O Basileia, que goleou o Benfica por 5-0 e visita a Luz a 5 de dezembro, é segundo do grupo A com seis pontos, enquanto os encarnados ainda não pontuaram. O Manchester United de José Mourinho lidera com o pleno de nove pontos, enquanto o CSKA Moscovo tem três.No campeonato, o Basileia é segundo com 21 pontos, a cinco do Young Boys, cumpridas 12 jornadas.

O Basileia, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, apurou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça da Suíça, ao vencer por 2-1 em casa do Rappelswil-Jona, da segunda divisão.O avançado brasileiro Mychell Chagas (32 minutos) colocou os anfitriões na liderança do marcador, mas o defesa Manuel Akanji (35') e o jovem avançado camaronês Dimitri Oberlin (59') consumaram a reviravolta.

Autor: Lusa