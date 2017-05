Final perfeito de temporada para o Basileia. Depois de conquistar o campeonato, pela oitava época consecutiva, a equipa de Urs Fisher venceu esta quinta-feira a Taça da Suíça, ao bater o Sion de Carlitos por 3-0.O argentino Matías Delgado fez o primeiro golo logo após o intervalo (47 minutos). Aos 62 minutos, Adama Traoré, defesa da Costa do Marfim que já passou pelo Vitória de Guimarães, apontou o 2-0 e, perto do final (89'), Lang assinou o terceiro.A dobradinha do Basileia deixa Carlitos sem qualquer troféu esta temporada e permite quebrar o domínio do clube do português na Taça, que tinha ganho todas as anteriores finais (13) que jogou.

Autor: Aurélio de Macedo