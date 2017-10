Continuar a ler

O médio português Nélson Ferreira entrou do lado do Thun aos 84', mas o resultado não se alteraria.O Basileia soma 21 pontos, menos dois em relação ao líder Young Boys, que domingo visita o Luzern penúltimo, enquanto o Zurich perdeu a vice-liderança ao ser goleado, em casa, pelo Grasshoppers (0-4).No Grupo A da Liga dos Campeões, o Benfica é último, ainda sem pontos, enquanto o Basileia é segundo com seis, a três do Manchester United, de José Mourinho, e com mais três do que o CSKA Moscovo.