Joueur du FC Sion, Carlitos roulait sans permis: Pincé en Valais, le joueur portugais sera jugé à Martigny ce mois.… https://t.co/9TH7GRfgWm — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) March 15, 2017

A imprensa suíça informa esta quarta-feira que o jogador português Carlitos, que representa o Sion, será julgado este mês por ter conduzido sem autorização. De acordo com o jornal ' Le Nouvelliste' , O antigo extremo do Estoril corre o risco de pagar uma multa de 14 mil francos (cerca de 13 mil euros) e inibição de condução de um mês a um ano.Carlitos terá sido apanhado a conduzir em março o seu Porsche Panamera Turbo S na autoestrada A9 em Sion sem permissão e terá de fazer contas com justiça suíça. A mesma publicação refere que Carlitos é reincidente: em 2007 e 2009 também já teve problemas na Suíça.O advogado de Carlitos, Alexandre Zen-Ruffinen, não quis fazer comentários. "Temos de esperar pelo que a justiça vai dizer", disse o advogado.Esta temporada, o português de 34 anos tem 21 jogos na liga suíça, tendo feito dois golos.