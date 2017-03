A edição de 2017 do Troféu dos Campeões - nome pelo qual é conhecida a Supertaça em França - vai realizar-se em Tânger, Marrocos. O encontro vai colocar frente a frente o vencedor da Ligue 1 e o da Taça de França (ou o 2.º classificado do campeonato se algum clube fizer a dobradinha).«Depois das edições organizadas em Tunis (2010), Tânger (2011) e Libreville (2013), o Troféu dos Campeões vai realizar-se pela quarta vez na sua história em África, continente chave para o desenvolvimento internacional da Ligue 1 a par da Ásia", adiantou a liga francesa (LFP) em comunicado.Recorde-se que o Monaco, orientado por Leonardo Jardim, tem fortes hipóteses de ser um dos participantes no evento, pois além de liderar o campeonato, com três pontos de avanço sobre o PSG - vencedor das últimas quatro edições do Troféu dos Campeões -, está igualmente nos quartos-de-final da Taça de França, recebendo o Lille a 4 de abril.