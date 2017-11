Continuar a ler

Nos últimos dias, a imprensa alemã levantou suspeitas sobre a imparcialidade de Krug, com o diário 'Bild' a assegurar que este tinha intervindo duas vezes para favorecer o Schalke 04, no jogo de 28 de outubro com o Wolfsburgo (1-1), nomeadamente na marcação de um penálti favorável à equipa de Gelsenkirchen.Também a revista especializada 'Kicker' fez capa com o VAR, mostrando-lhe cartão vermelho, depois de semanas de numerosas críticas ao seu funcionamento."Penso que temos a pessoa errada em Colónia (onde está instalado o centro de controlo do sistema de vídeoárbitro)", defendeu o diretor desportivo do Augsburgo, Stefan Reuter.Apesar de ter vindo a público negar as acusações de favorecimento ao Schalke 04, Krug acabou por ser afastado, passando agora para um outro cargo não relacionado com o VAR."Para mim, é importante que o árbitro assuma as suas responsabilidades no campo e que os jogadores, assim como os espetadores, tenham confiança nele", salientou o seu substituto, Lutz Michael Fröhlich.Além da decisão sobre Krug, a Federação Alemã impôs ainda que, a partir de agora, os supervisores não possam comunicar com o vídeo-árbitro durante os jogos.