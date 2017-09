O futebolista espanhol Suso, cujo vínculo terminava no final da temporada, renovou esta segunda-feira com o AC Milan até 2022, informou o clube italiano em comunicado.O médio ofensivo, de 23 anos, tem sido um dos atletas mais bem cotados dos milaneses e um dos mais utilizados pelo técnico Vincenzo Montella, tendo ainda mostrado vontade de ficar "muito tempo" no clube durante o mercado de transferências do verão.Chegado ao AC Milan em 2015, proveniente do Liverpool, o colega de equipa de André Silva alinhou até ao momento em 55 jogos, com 10 golos marcados, e conquistou a Supertaça italiana de 2016, tendo sido convocado por Julen Lopetegui para a seleção espanhola, pela qual ainda não foi utilizado.

Autor: Lusa