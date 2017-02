Continuar a ler

Lucas Pérez (26') e Theo Walcott (55') fizeram os golos e decidiram a partida a favor dos londrinos, com o Arsenal a seguir naturalmente para os 'quartos', fase na qual vai receber precisamente o tomba-gigantes Lincoln City, num jogo agendado para 11 de março.



Chelsea-Manchester United e Tottenham-Milwall - este último do 3.º escalão - são os outros duelos da próxima ronda já definidos, enquanto o Middlesbrough aguarda o desfecho do encontro de desempate entre o Manchester City e o o Huddersfield (2.º escalão), a 28 de fevereiro, depois do nulo registado no primeiro jogo.



Depois do brilharete do Lincoln City, equipa do 5.º escalão que se apurou para os quartos de final da Taça de Inglaterra ao afastar o primodivisionário Burnley, a visita do Arsenal aos amadores do Sutton United (igualmente do 5.º escalão) era aguardada com grande expectativa. Porém, os londrinos não facilitaram e, com uma vitória por 2-0, carimbaram o passaporte para a fase seguinte.Ainda na ressaca da pesada derrota (5-1) sofrida quarta-feira em Munique, frente ao Bayern, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, Arsène Wenger não deixou de poupar mais de metade da equipa - Ospina, Mustafi, Xhaka e Iwobi foram os únicos a manter-se no onze, enquanto Chamberlain e Alexis Sánchez ainda saíram do banco na segunda parte.