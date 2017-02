Continuar a ler

Depois das imagens insólitas de ontem, nesta terça-feira surgiram notícias do alegado envolvimento do guarda-redes num esquema de apostas, algo que a federação inglesa proíbe. Um site de apostas (Sun Bets) britânico colocou uma aposta em como o guarda-redes iria comer uma tarte de maçã na segunda parte... o que veio a acontecer.



"O que aconteceu não é muito profissional da sua parte. É um final triste para uma história tão bonita", lamentou o treinador Paul Doswell.

Guarda-redes do Sutton 'devora' sandes... no banco

Wayne Shaw é o homem do momento em Inglaterra. O guarda-redes suplente de 45 anos do Sutton United, que ficou célebre por serdurante o encontro frente ao Arsenal na Taça de Inglaterra, rescindiu esta terça-feira com o emblema da quinta divisão."Wayne Shaw renunciou ao seu papel no Sutton Unired, na sequência do episódio da última noite e da publicidade subsequente. Estamos muito preocupados com a imagem da nossa instituição", escreveu clube amador em comunicado, que viu o nome do seu guardião e clube ser gozado por toda a parte. "Shaw compreendeu totalmente a posição do clube", acrescentou.

Autor: Diogo Jesus