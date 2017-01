Continuar a ler

Nos restantes encontros, destaque para as qualificações dos primodivisionários Burnley (Vokes e Gray fizeram a diferença frente ao Sunderland) e Crystal Palace (Benteke bisou na reviravolta sobre o Bolton).



Para esta quarta-feira estão agendados mais três jogos, com destaque para a visita do Liverpool ao Plymouth, do 4.º escalão, e para a receção do Southampton ao Norwich.



Jogos de desempate da 3.ª eliminatória



Burnley-Sunderland, 2-0

Barnsley-Blackpool, 1-2

Fleetwood-Bristol City, 0-1

Wimbledom-Sutton United, 1-3

Crystal Palace-Bolton, 2-1

Lincoln-Ipswich Town, 1-0

Newcastle United-Birmingham City, quarta-feira (19h45)

Plymouth-Liverpool, quarta-feira (19h45)

O Sutton United e o Lincoln, ambos do 5.º escalão inglês, foram os tomba-gigantes dos jogos de desempate da 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra disputados esta terça-feira.Os primeiros, que ocupam o 15.º posto da Conference National, impuseram-se no terreno do Wimbledon (3.º escalão), por 3-1, depois de ter estado a perder (beneficiaram da expulsão de um adversário aos 15'). Já o Lincoln, líder da mesma divisão, recebeu e bateu (1-0) o Ipswich Town, do Championship (2.º escalão).